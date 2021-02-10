Столичные росгвардейцы разыскали мальчика, ушедшего из дома

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии разыскали мальчика, ушедшего из дома. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Уточняется, что мальчик десяти лет ушел из дома из-за ссоры с родителями и не вернулся. Сообщение о пропаже ребенка было направлено в автоэкипажи вневедомственной охраны.

По информации пресс-службы, сотрудники Росгвардии спустя несколько минут после сообщения обнаружили мальчика возле одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По словам ребенка, после ссоры с родителями он направился домой к бабушке. Отмечается, что росгвардейцы переубедили мальчика вернуться к родителям и возвратили домой.

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