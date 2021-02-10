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Захарова: Запад поддерживает распространение американскими IT-гигантами фейков о РФ
Фото: МИД РФ

Захарова: Запад поддерживает распространение американскими IT-гигантами фейков о РФ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Власти западных стран напрямую поддерживают распространение американскими IT-гигантами дезинформации и фейков о Российской Федерации. Об этом в среду, 10 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад использует новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами — социальные сети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей. Цифровые гиганты связаны с теми структурами или просто выполняют заказ тех, кто за ними стоит.

— В преддверии всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT, интернет-монополисты настойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она отметила, что руководство компаний целенаправленно продвигало эти видео. Все это увязывалось с политической поддержкой западных стран.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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