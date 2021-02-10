Для столичной службы скорой помощи закупили 70 портативных аппаратов ИВЛ

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В столичную станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова закупили портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы города, использование портативных аппаратов эффективно помогает пациентам с черепно-мозговыми травмами, инсультами, а также больным COVID-19. Отмечается, что всего власти закупили 70 новых аппаратов ИВЛ.

— У московской скорой всегда были аппараты ИВЛ, но функционал новых намного превосходит старые модели. Первая помощь должна быть не просто быстрой, но и высокотехнологичной, — написал Сергей Собянин в социальной сети.

Уточняется, что новые технологии помогут проводить искусственную и вспомогательную вентиляцию легких.

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