Подтверждена смерть двух пациентов в больнице, где случился сбой в подаче кислорода

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В подмосковной больнице, где ранее произошел сбой в подаче кислорода, скончались двое пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Отмечается, что в Никольской больнице в Одинцовском районе на 12 минут отключилась подача кислорода. В пресс-службе уточнили, что смерть пациентов не связана со временным сбоем.

— Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода, — сообщили в Минздраве.

Уточняется, что в настоящее время все пациенты находятся под наблюдением медиков. Всего на ИВЛ в реанимационном отделении больницы находились 16 пациентов в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку в медицинском учреждении и выясняет причины сбоя, сообщает Газета.ру.

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