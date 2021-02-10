Стали известны подробности убийства женщины, расчлененной под Петербургом

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Мужчина, который подозревается в убийстве и расчленении женщины в Ленинградской области, познакомился с ней накануне в магазине. Об этом сообщает Пятый канал в среду, 10 февраля.

Уточняется, что убитой оказалась 37-летняя сотрудница банка. Она познакомилась в магазине с мужчиной, который предложил ей и ее знакомой пойти к нему в гости. Все трое отправились домой к подозреваемому.

Спустя некоторое время одна из женщин уехала домой на такси. Предполагается, что в момент прощания сотруднице банка собака порвала куртку, и женщина начала предъявлять претензии хозяину. Мужчина ударил ее по голове, а когда пострадавшая упала — добил ее.

После этого злоумышленник расчленил тело жертвы, части тел поместил в пакеты и вывез на трассу. Известно, что после случившегося перестала выходить на связь невестка подозреваемого. Ранее она сообщила волонтерам, что видела пропавшую женщину в гостях у свекра, а также о крови на полу его дома.

Ранее сообщалось, что части тела женщины в пакетах были найдены вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.

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