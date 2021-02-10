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«Риск в миллионы раз выше»: Малышева рассказала, нужна ли прививка от COVID после 80 лет 
Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

«Риск в миллионы раз выше»: Малышева рассказала, нужна ли прививка от COVID после 80 лет 

Павел Гриднев

Общество

Самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована в старшей возрастной группе, заявила в среду, 10 февраля, в эфире передачи «Жить здорово!» доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.

— После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый человек. То есть самая высокая смертность именно в старшей группе. Поэтому для старшей группы вакцинация является безопасной. А риск заболеть, тяжело болеть и умереть, вот риск смерти от самой инфекции — он в тысячи и миллионы раз выше любых побочных эффектов вакцинации, — заявила Малышева.

Она напомнила о том, что вакцинация начинается с 19 лет, а до 18 лет вакцинация не проводится никому.

— Возрастных ограничений верхних на сегодня нет, они сняты полностью, — сказала Малышева.

Видео опубликовано в Youtube.

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