МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На улицах Москвы ожидается сильный снегопад и ветер 15-20 метров в секунду. Погода ухудшится с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС по столице.

Отмечается, что из-за метели на дорогах могут быть заносы и накаты. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС рекомендовали москвичам быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуется снижать на дорогах скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями. Им не советуют совершать внезапные маневры и парковать машины вблизи деревьев.

В МЧС призвали пешеходов обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части следует помечать одежду светоотражающими элементами. Во время метели и сильного ветра нельзя оставлять детей без присмотра, напомнили в ведомстве.

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