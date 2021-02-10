Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

Анастасия Волоснова

Город

На улицах Москвы ожидается сильный снегопад и ветер 15-20 метров в секунду. Погода ухудшится с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС по столице.

Отмечается, что из-за метели на дорогах могут быть заносы и накаты. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС рекомендовали москвичам быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуется снижать на дорогах скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями. Им не советуют совершать внезапные маневры и парковать машины вблизи деревьев.

В МЧС призвали пешеходов обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части следует помечать одежду светоотражающими элементами. Во время метели и сильного ветра нельзя оставлять детей без присмотра, напомнили в ведомстве.

Читайте также: Трехдневные снегопады в Москве. Как распланировать поездку и не опоздать

погода в МосквеМЧСснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте