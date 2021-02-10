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В этот день, 11 февраля, Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца.

День в народе считали неблагоприятным, в него могли случаться различные неприятности, которые обычно списывали на происки ведьм.

На ужин 11 февраля принято печь кулебяку - закрытый пирог, в качестве начинки в котором используется капуста. Съеденная в этот день кулебяка считается счастливой.

Существует поверье, что в этот день женщина может ударить мужа стиральной доской или деталью от прялки, и после этого он станет с ней особенно ласков и нежен.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем ударить мужа 11 февраля, чтобы он стал особенно ласков

Приметы погоды на этот день гласят, что ветреная погода - к дождливому году, а красная луна - к сильному и порывистому ветру. Если шумит лес - можно ждать оттепель, а дым от костра коромыслом скажет о ранней весне.

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Он отмечается по решению ООН с 2016 года, и его главная цель - привлечение внимания к достижениям женщин в данной сфере, так как они до сих пор сталкиваются с рядом ограничений.

В этот день родились советский писатель Виталий Бианки, американская актриса Дженнифер Энистон, народная артистка СССР Любовь Орлова и Герой Советского Союза Валя Котик.

Именины отмечают Игнатий, Юлиан, Леонтий, Герасим, Роман, Иван, Дмитрий и Константин.

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