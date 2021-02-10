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Google и Центр Помпиду разработали проект «Звучит как Кандинский»
Фото: youtube.com / Гоша Дударь / Насколько большой Google

Google и Центр Помпиду разработали проект «Звучит как Кандинский»

Никита Абрамов

Культура

Центр Помпиду совместно с Google Arts & Culture запустили проект Sounds like Kandinsky («Звучит как Кандинский»), который посвящен одному из основоположников абстракционизма — Василию Кандинскому. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба Google.

Специально для этого проекта оцифровали 3,7 тысячи картин, фотографий и документов.

— Специально для выставки на Google Arts & Culture были оцифрованы 3700 картин, личных фотографий и документов. Например, в коллекцию вошли детские воспоминания художника, снимки с совместного отдыха с Паулем Клее и художественной студии в Нёйи-сюр-Сен, — говорится в сообщении.

Благодаря нейрологическому феномену — синестезии Кандинский видел связь между музыкой и цветами, что позволяло ему превращать мелодию в живопись.

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