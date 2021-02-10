«Розовый фламинго»: Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в новом образе

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото, на котором она предстала перед поклонниками в новом образе.

На снимке телеведущая позирует в эффектном наряде из черного полупрозрачного платья и шляпы с широкими сетчатыми полями. Образ дополняет новый окрас волос розового цвета.

— Розовый фламинго. Как мне нравится этот цвет, — подписала фотографию Тодоренко.

Подписчики восторженно отреагировали на снимок.

«Образ бомбический»; «Вы прекрасны, Регина! Везде и всегда»; «Очень красиво! Образ очень понравился», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Тодоренко.

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