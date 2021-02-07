Влад Топалов опубликовал романтичное видео с Региной Тодоренко

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов опубликовал романтическое видео, в котором появился перед подписчиками вместе со своей женой Региной Тодоренко.

На видео Топалов в обнимку вместе со своей супругой падает в бассейн. Поверхность воды украшена узорами из лепестков. Видео певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики звезды не смогли выразить своих мнений, так как комментарии к посту оказались закрытыми.

Ранее певец Влад Топалов пожаловался на набранный лишний вес во время своего полуторамесячного отпуска.

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