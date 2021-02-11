Си Цзиньпин заявил, что столкновение США и Китая обернется катастрофой для мира

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух страх станет для мира катастрофой.

Единственный правильный выбор для Пекина и Вашингтона — сотрудничество, отметил он.

— У США и Китая могут быть разные взгляды на некоторые вопросы, однако ключевым является то, чтобы эти разногласия решались конструктивно на основе взаимоуважения и равенства, — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Помимо этого, представитель Китая выразил надежду, что Соединенные Штаты будут способствовать улучшению китайско-американских отношений, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин добавил, что страны должны возобновить механизмы диалога, а также верно истолковывать политику друг друга, чтобы избежать ошибочных суждений.

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