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Си Цзиньпин заявил, что столкновение США и Китая обернется катастрофой для мира
Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин заявил, что столкновение США и Китая обернется катастрофой для мира

Виктория Родимкина

В мире

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух страх станет для мира катастрофой.

Единственный правильный выбор для Пекина и Вашингтона — сотрудничество, отметил он.

— У США и Китая могут быть разные взгляды на некоторые вопросы, однако ключевым является то, чтобы эти разногласия решались конструктивно на основе взаимоуважения и равенства, — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Помимо этого, представитель Китая выразил надежду, что Соединенные Штаты будут способствовать улучшению китайско-американских отношений, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин добавил, что страны должны возобновить механизмы диалога, а также верно истолковывать политику друг друга, чтобы избежать ошибочных суждений.

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