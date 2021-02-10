Пушков рассказал, кто после Байдена станет президентом США

Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков сделал предположение относительно того, кто мог бы занять пост президента страны после окончания правления действующего главы государства Джо Байдена. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале в среду, 10 февраля.

По его словам, среди республиканцев начались интриги, которые могут привести к тому, что у них не останется шансов на победу на следующих президентских выборах.

— И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис (вице-президент США — прим. «ВМ»), — отменил сенатор.

Ранее он прокомментировал решение Сената США о процессе по импичменту экс-президенту Америки Дональду Трампу.

Новые выборы президент США запланированы на 2024 год.

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