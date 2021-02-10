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Пушков рассказал, кто после Байдена станет президентом США
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков рассказал, кто после Байдена станет президентом США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Сенатор Алексей Пушков сделал предположение относительно того, кто мог бы занять пост президента страны после окончания правления действующего главы государства Джо Байдена. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале в среду, 10 февраля.

По его словам, среди республиканцев начались интриги, которые могут привести к тому, что у них не останется шансов на победу на следующих президентских выборах.

— И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис (вице-президент США — прим. «ВМ»), — отменил сенатор.

Ранее он прокомментировал решение Сената США о процессе по импичменту экс-президенту Америки Дональду Трампу.

Новые выборы президент США запланированы на 2024 год.

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