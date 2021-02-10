Пушков прокомментировал решение Сената США об импичменте Трампу

Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков высказался о процессе импичмента бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

— Пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что раскол и интриги среди республиканцев могут лишить партию победы на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Так Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что большинство американских сенаторов проголосовали за признание конституционным процесс объявления импичмента 45-му президенту США — Трампу.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла резолюцию о начале процесса импичмента по обвинению Трампа в подстрекательстве к мятежу после массовых беспорядков в Вашингтоне. Трампу вменяют призывы к протестам в связи с тем, что он призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.

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