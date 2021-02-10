Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу

Татьяна Плотникова

Политика

Большинство американских сенаторов проголосовали за признание конституционным процесс объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования в среду, 10 февраля.

В поддержку признания конституционности высказались 56 членов Сената, против выступили 44 сенатора. При этом объявление импичмента требует минимум двух третей голосов (67).

Вопрос конституционности процесса импичмента был вынесен на голосование в верхней палате американского Конгресса, поскольку до сих пор в истории США не было судебных случаев объявления импичмента бывшему главе государства.

Большинство сенаторов высказались в пользу точки зрения, что могут решить данный вопрос самостоятельно, поэтому процесс импичмента будет продолжен, сообщает РИА Новости.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла резолюцию о начале процесса импичмента по обвинению Трампа в подстрекательстве к мятежу после массовых беспорядков в Вашингтоне. Трампу вменяют призывы к протестам в связи с тем, что он призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.

Читайте также: Трамп лишился пяти адвокатов по делу об импичменте

импичментСенат СШАКонституция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте