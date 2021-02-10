Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу

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Большинство американских сенаторов проголосовали за признание конституционным процесс объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования в среду, 10 февраля.

В поддержку признания конституционности высказались 56 членов Сената, против выступили 44 сенатора. При этом объявление импичмента требует минимум двух третей голосов (67).

Вопрос конституционности процесса импичмента был вынесен на голосование в верхней палате американского Конгресса, поскольку до сих пор в истории США не было судебных случаев объявления импичмента бывшему главе государства.

Большинство сенаторов высказались в пользу точки зрения, что могут решить данный вопрос самостоятельно, поэтому процесс импичмента будет продолжен, сообщает РИА Новости.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла резолюцию о начале процесса импичмента по обвинению Трампа в подстрекательстве к мятежу после массовых беспорядков в Вашингтоне. Трампу вменяют призывы к протестам в связи с тем, что он призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.

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