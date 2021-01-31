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Трамп лишился пяти адвокатов по делу об импичменте
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп лишился пяти адвокатов по делу об импичменте

Анастасия Волоснова

В мире

Пять адвокатов бывшего президент США Дональда Трампа отказались от работы с экс-главой государства по делу об импичменте в Сенате Конгресса страны. Об этом сообщает СNN.

Ранее адвокаты разрабатывали стратегию защиты президента по делу. Известно, что группу юристов возглавлял адвокат Бутч Бауэрс. В настоящее время он, а также его коллеги Дебора Барбье, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард вышли из команды защитников Трампа.

По данным СМИ, причиной отказа от работы с экс-президентом могло стать желание Трампа опираться на фальсификации, которые якобы были зафиксированы на выборах главы государства в прошлом году. Отмечается, что юристы планировали строить защиту на вопросе законности импичмента после истечения срока полномочий президента.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу.

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