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Более 30 тысяч граждан США покинули Республиканскую партию
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Более 30 тысяч граждан США покинули Республиканскую партию

Юлия Ямпольская

В мире

Свыше 30 тысяч американцев вышли из Республиканской партии Соединенных Штатов в последние недели после штурма Капитолия, произошедшего 6 января. Об этом в четверг, 28 января, сообщает газета Hill.

Уточняется, что более 30 тысяч избирателей, которые являются зарегистрированными членами Республиканской партии, покинули ее только в некоторых штатах США.

Ранее Сенат Соединенных Штатов отложил рассмотрение импичмента экс-президента страны Дональда Трампа до 9 февраля. При этом требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным отклонили.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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