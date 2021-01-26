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«Нет ощущения победы»: для чего в США «раскручивают» импичмент Трампа
Фото: flickr.com/whitehouse

«Нет ощущения победы»: для чего в США «раскручивают» импичмент Трампа

Наталия Белова

В мире

Цель нового импичмента экс-президента США Дональда Трампа — создать образ сломленного, униженного человека вместо героя и защитника американцев. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Асафов.

В Сенат Штатов передали резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего лидера страны обвиняют, в частности, в призывах к мятежу после захвата протестующими Капитолия.

— Дело в том, что у оппонентов Трампа нет ощущения полной над ним победы, чувства того, что он получил сполна за все те действия, в которых его пытались обвинить весь срок. В его политической деятельности хотят поставить точку, а для этого необходимо не просто убрать экс-президента из интернет-пространства, нужно уничтожить всякое к нему доверие со стороны общества, лишив тем самым любых политических перспектив, — считает политолог.

Правового смысла в импичменте Трампа, как заметил Асафов, не так много — бывший президент и так уже передал власть, в данный момент на нее не претендует. Остается вопрос только в его репутации и планах на будущее:

— Трамп ведь тоже не станет сидеть сложа руки, пока ему выносят импичмент. Он будет бороться, подключит своих юристов. В прошлый раз у него это получилось. Теперь нужно смотреть, пойдут ли до конца его оппоненты. Это будет зависеть уже от того, как начнет меняться общественный образ экс-лидера на фоне процедуры импичмента: его оппонентам нужен сломленный, униженный Трамп, всеми осуждаемый за тяжелые последствия пандемии и массовые беспорядки. Если вдруг в глазах народа он окажется героем, на которого объявлена охота, то процедуру прекратят.

Трамп не сидит на месте. Он уже открыл свой офис во Флориде, где планирует стать «защитником американского народа»:

— Он идет по понятному треку для любого невыигравшего выборы кандидата, но планирующего принять участие в гонке в следующий раз, — объяснил политолог. — Создавая офис, Трамп пытается добиться общественной поддержки, которая позже может быть сформирована в партию.

Асафов заключил, что если сейчас экс-президент может заявлять о своем нежелании участвовать в следующих выборах, то все его действия говорят об обратном. Теперь его задача — создать в обществе образ защитника народа, у которого украли победу и пытаются дискредитировать.

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