Трампа решили наказать за «бегство» из Гильдии киноактеров США

Фото: facebook.com / The White House

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA), в которой до недавних событий состоял экс-президент Америки Дональд Трамп, может наказать его за допущенные им нарушения. Об этом заявила президент ассоциации, актриса Габриэль Картерис.

Ранее совет гильдии предъявил бывшему американскому лидеру обвинения в нарушении конституции SAG-AFTRA. Трампу вменяют поддержку кампании по дезинформации при штурме Капитолия. Во время тех событий журналисты оказались под угрозой из-за дискредитации, считают в гильдии.

4 февраля экс-глава Белого дома в ответ на вышеуказанные претензии направил Картерис письмо, где он заявляет, что покидает SAG-AFTRA и в целом не обращает никого внимания на заключения, которые могут быть сделаны на дисциплинарном слушании по предъявленным ему обвинениям.

В свою очередь Картерис сказала, что Трамп, по сути, «сбежал» за день до слушаний, чтобы миновать процедуру, а значит, и возможное наказание. В этой связи руководство гильдии вводит дополнительные меры, которые не позволят Трампу когда-либо вновь стать членом организации.

СПРАВКА «ВМ»

SAG-AFTRA — профсоюзная ассоциация, которая представляет интересы порядка 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Дональд Трамп был ее членом больше 30 лет — с 1989 года.

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