Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 16 автомобильных мостов построили и реконструировали в Москве за 10 лет
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Около 16 автомобильных мостов построили и реконструировали в Москве за 10 лет

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Московская область, канал имени Москвы Карта всех событий

В период с 2011 по 2020 год в Москве построили и реконструировали 16 автомобильных мостов. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, больше всего мостов появилось на западе и северо-западе города. Они проходят через Москву-реку и ее притоки ― реки Сходню и Сетунь.

— Это позволило значительно разгрузить Дмитровское, Рублевское, Можайское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, а также проспект Маршала Жукова, улучшив тем самым качество жизни порядка 2,5 миллиона горожан, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что семь новых мостов попали в десятку самых масштабных и важных для города построек в период с 2011 по 2020 год. В их числе мост через канал имени Москвы, который возвели в рамках реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до станции метрополитена «Сокол».

Еще один важный мост построили через реку Сходню в Зеленограде. Он смог улучшить транспортную доступность в округе, а также увеличить пропускную способность Центрального проспекта, Солнечной аллеи и проспекта Генерала Алексеева.

Открытие движения по новому Крылатскому мосту через Москву-реку способствовало устранению одного из проблемных мест на участке Северо-Западной хорды и улучшило транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский Парк.

Помимо этого, на Северо-Западной хорде возвели балочный мост через шлюз № 9 канала имени Москвы, который соединил улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники. Также предусмотрено шесть полос в обоих направлениях.

Еще одним значимым объектом стал мост через Кожуховский затон Москвы-реки. Он связал Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом и обеспечил удобный проезд к столичному парку развлечений «Остров мечты» и Южному речному вокзалу из района Печатники. Движение машин организовано по трем полосам в каждом направлении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на данный момент возводятся семь объектов. Это мост через реку Сходню, четыре моста в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, мост через реку Битцу, а также мост через Москву-реку, который возведут в рамках строительства Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

Читайте также: За год в Москве построят свыше 70 километров дорог

МостМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте