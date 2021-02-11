Около 16 автомобильных мостов построили и реконструировали в Москве за 10 лет

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Россия, Московская область, канал имени Москвы Карта всех событий

В период с 2011 по 2020 год в Москве построили и реконструировали 16 автомобильных мостов. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, больше всего мостов появилось на западе и северо-западе города. Они проходят через Москву-реку и ее притоки ― реки Сходню и Сетунь.

— Это позволило значительно разгрузить Дмитровское, Рублевское, Можайское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, а также проспект Маршала Жукова, улучшив тем самым качество жизни порядка 2,5 миллиона горожан, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что семь новых мостов попали в десятку самых масштабных и важных для города построек в период с 2011 по 2020 год. В их числе мост через канал имени Москвы, который возвели в рамках реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до станции метрополитена «Сокол».

Еще один важный мост построили через реку Сходню в Зеленограде. Он смог улучшить транспортную доступность в округе, а также увеличить пропускную способность Центрального проспекта, Солнечной аллеи и проспекта Генерала Алексеева.

Открытие движения по новому Крылатскому мосту через Москву-реку способствовало устранению одного из проблемных мест на участке Северо-Западной хорды и улучшило транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский Парк.

Помимо этого, на Северо-Западной хорде возвели балочный мост через шлюз № 9 канала имени Москвы, который соединил улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники. Также предусмотрено шесть полос в обоих направлениях.

Еще одним значимым объектом стал мост через Кожуховский затон Москвы-реки. Он связал Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом и обеспечил удобный проезд к столичному парку развлечений «Остров мечты» и Южному речному вокзалу из района Печатники. Движение машин организовано по трем полосам в каждом направлении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на данный момент возводятся семь объектов. Это мост через реку Сходню, четыре моста в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, мост через реку Битцу, а также мост через Москву-реку, который возведут в рамках строительства Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

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