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Столичные инвесторы арендовали у города недвижимость на один миллиард рублей в 2020 году
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Столичные инвесторы арендовали у города недвижимость на один миллиард рублей в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Инвесторы арендовали у города 735 нежилых помещений в 2020 году. Зачастую предприниматели выбирали места на первых этажах жилых домов — там открывались магазины, предприятия бытовых услуг и точки общепита. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что общая площадь арендованных помещений составляет примерно 100 тысяч квадратных метров. Второй год подряд общая сумма годовых арендных платежей превышает миллиард рублей.

— Более 80 процентов помещений в 2020 году арендовали представители малого и среднего предпринимательства. Это 614 объектов общей площадью 68,5 тысячи квадратных метров, — цитирует Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Он уточнил, что больше всего помещений сдали в аренду в Южном, Северном и Восточном административных округах города — 97, 95 и 85 объектов соответственно.

Инвесторы чаще всего интересовались недвижимостью для стрит-ретейла. Это помещения свободного назначения с отдельным входом, которых находятся на первых этажах жилых домов в оживленных местах города.

С 2017 года для малого и среднего бизнеса проводятся специальные торги на право аренды коммерческой недвижимости с фиксированной стартовой стоимостью. Начальные ставки на таких аукционах — тысяча рублей за один квадратный метр в год для подвальных помещений и 4750 рублей за один квадратный метр в год для площадей в надземной части зданий.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, самое маленькое арендованное по льготной ставке помещение находится в районе Соколиная Гора. Его площадь — 1,8 квадратных метра. Самое большое помещение расположено в районе Строгино, его площадь превышает тысячу квадратных метров.

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