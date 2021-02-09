Первый сервис аренды городских пространств заработал в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первый в России сервис по аренде помещений для проведения частных мероприятий в культурных учреждениях Москвы начал работу. Арендовать помещение под лекцию, благотворительный вечер, концерт, конференцию или выпускной можно в разделе «Вместе с культурой» на портале mos.ru.

— Цель нового сервиса — сделать город более открытым и удобным для всех жителей. Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей. Создание этого сервиса стало еще одним видимым результатом цифровой трансформации процессов, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Более 250 помещений уже доступны для аренды на портале, и список будет пополняться. Для того чтобы выбрать подходящее для мероприятия помещения, следует воспользоваться фильтрами и настройками сервиса.

Для того чтобы воспользоваться столичным сервисом аренды городских пространств, нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mos.ru, а затем зайти в нужный раздел, уточняет официальный сайт мэра столицы.

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