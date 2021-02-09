Столичным экспортерам помогут найти клиентов и партнеров за рубежом

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Промышленные компании-экспортеры могут отправить заявку на участие в новой программе центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в рамках которой они будут представлены зарубежным байерам (закупщикам — прим. «ВМ») сразу из нескольких стран.

Уточняется, что бизнес-миссия будет организована в онлайн-формате.

— В прошлом году центр «Моспром» провел 20 бизнес-миссий, в рамках которых для 120 столичных производителей было организовано более 900 бизнес-встреч. В результате московские компании при поддержке центра смогли заключить 70 экспортных контрактов о поставках и дистрибуции продукции на зарубежные рынки. Бизнес-миссия в новом формате будет длиться месяц и включать в себя технологические онлайн-туры на столичные производства, — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что заявки принимаются до 1 апреля, а сама бизнес-миссия начнется в июне. За месяц для каждого участника будет организовано 120–130 встреч с потенциальными клиентами. В переговорах примут участие байеры из стран СНГ, Европы, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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