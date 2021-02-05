Наталья Сергунина: В Москве провели около полумиллиона консультаций для малого бизнеса

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Для столичных предпринимателей провели почти полмиллиона бесплатных консультаций за последние пять лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что лекции и конференции проводили эксперты государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». По словам Натальи Сергуниной, в 2020 году представители малого бизнеса получили свыше 133 тысяч консультаций. Всего за последние пять лет специалисты провели 494 тысячи образовательных мероприятий.

— Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах, — уточнила заммэра.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что подобные консультации пользуются у московских предпринимателей большим спросом. Чаще всего представители малого бизнеса интересуются вопросами финансовой поддержки, а также ведением бухгалтерии и налогообложением.

В прошлом году в столице была создана горячая линия, по которой предприниматели могут связаться с экспертами и задать им вопрос. Решить свою проблему бизнесмены могут или по телефону, или заполнив анкету на сайте. Уточняется, что с марта 2020 года, когда была запущена линия, специалисты обработали порядка 18,9 тысячи звонков и обращений.

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