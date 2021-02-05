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Наталья Сергунина: В Москве провели около полумиллиона консультаций для малого бизнеса
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина: В Москве провели около полумиллиона консультаций для малого бизнеса

Анастасия Волоснова

Город

Для столичных предпринимателей провели почти полмиллиона бесплатных консультаций за последние пять лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что лекции и конференции проводили эксперты государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». По словам Натальи Сергуниной, в 2020 году представители малого бизнеса получили свыше 133 тысяч консультаций. Всего за последние пять лет специалисты провели 494 тысячи образовательных мероприятий.

— Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах, — уточнила заммэра.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что подобные консультации пользуются у московских предпринимателей большим спросом. Чаще всего представители малого бизнеса интересуются вопросами финансовой поддержки, а также ведением бухгалтерии и налогообложением.

В прошлом году в столице была создана горячая линия, по которой предприниматели могут связаться с экспертами и задать им вопрос. Решить свою проблему бизнесмены могут или по телефону, или заполнив анкету на сайте. Уточняется, что с марта 2020 года, когда была запущена линия, специалисты обработали порядка 18,9 тысячи звонков и обращений.

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