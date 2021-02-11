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Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы
Фото: МЧС / Иркутская область

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Большой Коптевский проезд, 8 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на 4 этаже по адресу Большой Коптевский проезд, дом 8. На площади 40 квадратных метров горели личные вещи и мебель.

Один человек погиб в результате пожара, еще двоих спасли — их передали врачам. Из подъезда организовали эвакуацию людей для их безопасности. Всего эвакуировали 25 жильцов, из них 4 детей. Всех разместили в находящемся рядом социальном учреждении и частично в прибывшем к месту пожара автобусе.

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