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Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск смерти
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Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск смерти

Анастасия Колоскова

Здоровье

Согласно результатам исследования китайских ученых, регулярное употребление в пищу яиц заметно увеличивает риск смерти у человека.

Так, ежедневной рацион, включающий всего половину яйца, повышает риск смерти на 7 процентов, а целого — на 14 процентов.

Исследователи проанализировали опрос, проводившийся в США среди 500 тысяч человек. Респонденты описали свой рацион в середине 1990-х годов, а затем сделали то же самое спустя 16 лет. Выяснилось, что более 129,3 тысячи человек, принявших участие в исследовании уже не было в живых. Отмечается, что многие из них злоупотребляли яйцами.

Такое влияние продукта объясняется большим количеством в них жиров и холестерина, которые повышают риск развития инфарктов, а также закупорки сосудов и целого ряда проблем со здоровьем. По данным исследователей, лишние 300 миллиграммов холестерина в день на 19 процентов повышают риск смерти в ближайшие 16 лет.

Руководитель исследования порекомендовал отказаться от употребления хотя бы желтков. По его мнению, лучше полностью заменить яйца в рационе на бобовые, орехи, мясо птицы или молочные продукты, сообщает Daily Mail.

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