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Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне фиксации прибыли
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне фиксации прибыли

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть начали снижаться утром в четверг, 11 февраля, инвесторы продолжают фиксировать прибыль на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:45 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,5 процента. Она составляла 61,16 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на WTI падала на 0,49 процента — до 58,39 доллара за баррель.

Ранее США сообщили о снижении запасов нефти в стране, что подтолкнуло вверх цены на «черное золото». Прибыль была зафиксирована инвесторами утром 11 февраля.

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