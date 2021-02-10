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Мировые цены на нефть начали падать после семидневного роста
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть начали падать после семидневного роста

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются после семидневного роста. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 10 февраля.

Так, по состоянию на 7:41 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25 процента — до 61,06 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,15 процента, их цена составляла 58,28 доллара за баррель.

За минувшую неделю мировые цены на сырье росли, средняя стоимость нефти увеличилась на 10 процентов по обеим маркам.

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