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Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение от жительницы, что муж ей угрожает. На месте происшествия полицейские установили, что между супругами возник конфликт. В ходе беседы мужчина рассказал, что его пасынок хранит оружие в квартире.

Специалисты изъяли 12 предметов,конструктивно схожих с пистолетами, револьвером и автоматом, а также составные части оружия и свыше 150 тысяч патронов различного калибра. Сына заявительницы задержали.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области

Правонарушитель сообщил, что занимался коллекционированием оружия. Установлено, что часть изъятых боеприпасов признаны пригодными для производства выстрела. Остальные предметы направили на экспертизу.

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