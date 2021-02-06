Полиция нашла склад патронов в квартире у пенсионера в Москве

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Россия, Москва, улица Народного Ополчения Карта всех событий

В квартире на северо-западе Москвы найден арсенал с патронами от автомата Калашникова и пистолета Макарова. О находке и ее владельце рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, стражи порядка обнаружили склад с 52 предметами, похожими на боеприпасы, в квартире на улице Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники. Хозяин жилища — 62-летний москвич — задержан.

Позднее экспертиза показала, что у пенсионера дома лежали 32 патрона калибра 9х18 мм (штатные боеприпасы к пистолету Макарова) и 20 патронов калибра 7,62х54 мм (ими обычно заряжают боевое нарезное огнестрельное оружие). Правоохранители обратили внимание, что все боеприпасы оказались пригодны для стрельбы.

В итоге в отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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