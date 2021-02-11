Строительство дома по реновации началось в столичном районе Бескудниковский
На севере столицы началось строительство дома на 209 квартир по программе реновации жилья. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в четверг, 11 февраля.
Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52. Общая площадь объекта составит более 25 тысяч квадратных метров.
Кроме того, на первых этажах расположат входные группы с просторным холлом, колясочной, помещениями для консьержа, а также нежилые помещения общественного назначения. В секциях 1-3 специалисты установят по два лифта в каждой. Лоджии остеклят, а на фасадах обустроят корзины под кондиционеры.
Планируется благоустройство прилегающей территории дома. Так, возле новостройки появятся детские игровые и спортивные площадки, зона для отдыха и скамейки, передает агентство городских новостей «Москва».
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