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Мужчина под видом клиента украл более четырех миллионов из банковского сейфа в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мужчина под видом клиента украл более четырех миллионов из банковского сейфа в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Из банковского сейфа филиала на юго-западе города украли более четырех миллионов рублей. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что неизвестный под видом клиента проник в банковское хранилище, где открыл индивидуальный сейф. Оттуда злоумышленник забрал 4 017 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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