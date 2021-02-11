Экскурсионный маршрут по столичному парку «Музеон» появился на сервисе Russpass

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Новый экскурсионный маршрут добавили на туристическом сервисе Russpass. Теперь горожане могут совершить прогулку по парку «Музеон» в сопровождении виртуального гида. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму в четверг, 11 февраля.

Так, во время экскурсии чат-бот расскажет о парке и его окрестностях и посоветует любимые музеи. Уточняется, что в течение прогулки можно посетить семь локаций: музеи, памятники, смотровые площадки и даже кофейню.

Цифровая девушка с необычным именем Юра будет вести диалог с пользователем в чате соцсети «Фейсбук». Она расскажет истории об окружающих достопримечательностях и даже загадает загадки.

Управлять сценарием экскурсии горожане могут, принимая или пропуская предложения виртуального гида. Так, например, проходя мимо Новой Третьяковки, чат-бот расскажет о нескольких картинах, пришлет их фотографии в чат, а потом предложит посмотреть онлайн-выставку, передает ТАСС.

Окончание маршрута Юра держит в секрете, но пользователям обещают показать интересное городское пространство.

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