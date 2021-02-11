Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экскурсионный маршрут по столичному парку «Музеон» появился на сервисе Russpass
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Экскурсионный маршрут по столичному парку «Музеон» появился на сервисе Russpass

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Новый экскурсионный маршрут добавили на туристическом сервисе Russpass. Теперь горожане могут совершить прогулку по парку «Музеон» в сопровождении виртуального гида. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму в четверг, 11 февраля.

Так, во время экскурсии чат-бот расскажет о парке и его окрестностях и посоветует любимые музеи. Уточняется, что в течение прогулки можно посетить семь локаций: музеи, памятники, смотровые площадки и даже кофейню.

Цифровая девушка с необычным именем Юра будет вести диалог с пользователем в чате соцсети «Фейсбук». Она расскажет истории об окружающих достопримечательностях и даже загадает загадки.

Управлять сценарием экскурсии горожане могут, принимая или пропуская предложения виртуального гида. Так, например, проходя мимо Новой Третьяковки, чат-бот расскажет о нескольких картинах, пришлет их фотографии в чат, а потом предложит посмотреть онлайн-выставку, передает ТАСС.

Окончание маршрута Юра держит в секрете, но пользователям обещают показать интересное городское пространство.

Читайте также: Новые онлайн-гиды по районам Бибирево и Савелки появились на портале «Узнай Москву»

необычные маршрутыМузеонМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте