Новые онлайн-гиды по районам Бибирево и Савелки появились на портале «Узнай Москву»

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Жители столицы смогут узнать, как выглядела окраина города в XVI веке, какие краснокнижные цветы растут в Лианозовском питомнике и где находилась купальня князей Долгоруковых, во время виртуальных прогулок по северо-восточной части Москвы и Зеленограду. Путеводители по районам Бибирево и Савелки опубликовали на портале «Узнай Москву».

Так, по словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, пользователи смогут узнать, например, где жила актриса Янина Жеймо, сыгравшая роль Золушки в известном советском фильме.

— На портале «Узнай Москву» доступны и другие онлайн-путеводители, например, по районам Преображенское, Куркино, Нагатинский Затон и Отрадное. Чтобы совершить путешествие, необязательно выходить из дома: достаточно просто кликнуть на любую точку интерактивной карты, рассмотреть фотографию и прочитать справку, — цитирует Шакрыла официальный сайт мэра столицы.

Так, маршрут по району Бибирево включает в себя восемь остановок. Прогулка начнется на одноименной станции метро, об архитектурном оформлении которой расскажут специалисты. Также посетители портала узнают историю района.

Кроме того, участникам поведают историю храма преподобного Сергия Радонежского, находящегося по адресу Костромская улица, дом 7. Его построили к концу XIX века в благодарность за избавление села от эпидемии холеры.

Следующий пункт маршрута — улица Коненкова. В 2019 году там благоустроили парк, где под открытым небом теперь располагаются копии шести работ известного советского скульптора Сергея Коненкова. Он является одним из наиболее ярких представителей стиля модерн. Потом можно оказаться на улице Лескова и увидеть дом 21, где жила киноактриса Янина Жеймо.

Закончится прогулка в Лианозовском питомнике, который славится краснокнижными растениями.

Онлайн-путеводитель по району Савелки в Зеленограде охватывает 14 точек. Путешествие начнется в дендропарке на Озерной аллее. Жители узнают, как город выглядел на первоначальных проектах архитекторов.

Так, пользователи «побывают» на Черном озере. Следующей точкой маршрута будет парк «Площадь часов», который с высоты птичьего полета напоминает циферблат. Завершится прогулка по району Савелки в сквере с альпийской горкой, где воссоздали настоящий средиземноморский уголок с фонтаном и кипарисами.

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