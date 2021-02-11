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Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации с протестами в республике
Фото: youtube.com /PRO100BY

Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации с протестами в республике

Виктория Родимкина

В мире

Пик протестов в Белоруссии пройден, их проявления почти сошли на нет, а ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель в четверг, 11 февраля.

— Но мы отмечаем одновременно, что заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше, — сказал Иван Тертель.

Он отметил, что, по оценке властей, эти действия не приведут к результатам, к которым стремятся протестующие.

По словам главы КГБ, попытки возобновить протесты могут быть также предприняты весной, эта ситуация будет находиться под контролем, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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