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Спасатели в Конькове освободили застрявшего головой в горшке терьера
Фото: Telegram-канал «Агентство «Москва»

Спасатели в Конькове освободили застрявшего головой в горшке терьера

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 22Карта всех событий

Московские спасатели в районе Коньково помогли собаке породы джек-рассел-терьер, которая просунула голову в пластиковый горшок и не смогла вытащить ее обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 11 февраля. В службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о случившемся с собакой в квартире по адресу улица Миклухо-Маклая, дом 22.

— На место происшествия был выслан расчет АСО № 8 ГКУ «ПСЦ». Используя специальный инструмент, спасатели аккуратно разрезали пластиковый ободок и освободили животное, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что собака в результате случившегося не пострадала, передает агентство городских новостей «Москва».

Видео: Telegram-канал «Агентство «Москва»

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