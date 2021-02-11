Психолог Алиса Метелина рассказала, как часто супругам следует созваниваться

Фото: pixabay.com

Психолог Алиса Метелина объяснила, что супругам следует заранее договориться, как часто и по каким причинам можно звонить другому во время работы. Как отметила специалист, следует избегать назойливого стремления быть постоянно на связи, которым зачастую грешат женщины, особенно те, кто находится в декретном отпуске.

В таком случае она посоветовала супругам подойти к решению проблемы сообща. Чтобы избежать истерик и скандалов, мужчина должен объяснить женщине, что не может уделять ей столько внимания, и придумать способы внесения разнообразия в будни жены.

— Он может писать один раз в день или позвонить, когда будет собираться выходить с работы. Можно взять няню, а супругу отправить на курсы, чтобы она тоже была занята, — дала советы Метелина.

По словам психолога, потребность быть на связи круглые сутки может свидетельствовать о страхах и психологических проблемах. Она заметила, что человеку со зрелой психикой не требуются постоянные подтверждения любви. Он способен доверять второй половине и понимать ее занятость.

— Когда человек постоянно хочет быть на связи, это говорит о том, что у него есть тревожная привязанность. Это детская травма, которая так выражается. Такие отношения заканчиваются, — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

В качестве профилактики конфликтов и скандалов психолог порекомендовала супругам почаще обсуждать отношения и назревающие проблемы.

Читайте также: Московский психолог рассказала, как справиться с «синдромом пятницы» на работе