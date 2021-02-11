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Стали известны подробности экспертизы психологического состояния сына Плющенко
Фото: instagram.com/gnomgnomych

Стали известны подробности экспертизы психологического состояния сына Плющенко

Виктория Родимкина

Звезды

Сына фигуриста Александра Плющенко и продюсера Яны Рудковской Сашу осмотрели в рамках уголовного дела, которые было заведено после публикации, где говорилось, что у ребенка синдром Аспергера.

— Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств, — заявил адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что это было «понятно и так». Адвокат заявил, что все написанное о ребенке являются ложью, публикация была сделана с целью навредить родителям мальчика, сообщает РИА Новости.

Напомним, статья о Саше Плющенко появилась в издании «СтарХит» в мае 2020 года. В ней сообщалось, что у наследника Рудковской и Плющенко якобы синдром Аспергера. Портал ссылался на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».

Родители ребенка назвали данный материал ложным. Позже Рудковская заявила, что из-за статьи ее сын получил психотравму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки. В связи с этим продюсер подала в суд на журналистов издания.

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