Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Смотреть тяжело»: сын Плющенко испугал подписчиков своей тренировкой
Фото: instagram.com/plushenkoofficial

«Смотреть тяжело»: сын Плющенко испугал подписчиков своей тренировкой

Анастасия Чанцева

Звезды

Сын Евгения Плющенко Александр выложил видеоролик с тренировки в своем Instagram-аккаунте. Кадры занятий испугали подписчиков Гном Гномыча.

На видео показано, как юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом 180 градусов. Пользователи соцсети посчитали, что такая тренировка может быть очень болезненной, и назвали ее «адской».

«Грустно почему-то. Смотреть тяжело»; «Бедный парнишка»; «Ему нужно беречь суставы»; «Отписываюсь, издевательство какое», — комментировали подписчики в Instagram.

Напомним, старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко занимается фигурным катанием и постоянно выступает в ледовых шоу, имеет несколько контрактов.

Читайте также: «Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко

Евгений Плющенкосын Плющенкофигурное катание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Все мнения
О проекте