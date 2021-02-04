«Смотреть тяжело»: сын Плющенко испугал подписчиков своей тренировкой

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Сын Евгения Плющенко Александр выложил видеоролик с тренировки в своем Instagram-аккаунте. Кадры занятий испугали подписчиков Гном Гномыча.

На видео показано, как юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом 180 градусов. Пользователи соцсети посчитали, что такая тренировка может быть очень болезненной, и назвали ее «адской».

«Грустно почему-то. Смотреть тяжело»; «Бедный парнишка»; «Ему нужно беречь суставы»; «Отписываюсь, издевательство какое», — комментировали подписчики в Instagram.

Напомним, старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко занимается фигурным катанием и постоянно выступает в ледовых шоу, имеет несколько контрактов.

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