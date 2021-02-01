Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко
Фото: instagram.com/plushenkoofficial

«Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко

Анастасия Колоскова

Звезды

Фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram-аккаунте видео, где играет с младшим сыном Арсением. Поклонников не оставили равнодушными трогательные кадры.

Так, спортсмен показал, как лежит вместе с малышом на диване, держа его на животе. Он нежно разговаривает с младенцем и целует его. При этом к общению папы и сына то и дело норовила присоединиться собачка спортсмена по кличке Фифа.

Подписчики умилились такой трогательной картине, сделав комплименты отцовским качествам Плющенко.

«Как мило»; «Такого сладкого только и надо целовать»; «Жене можно детей заводить, хороший папа»; «Ну что за милота», — написали они в комментариях к посту в Instagram.

Также фолловеры поинтересовались вопросом, когда же звездная семья покажет личико Арсения. Пока родители малыша снимают его для соцсетей только со спины.

Ранее Яна Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве старшего сына от Плющенко Александра.

Читайте также: Галкин показал, как учит дочь французскому во время прогулки

Евгений Плющенкоотецсын Плющенко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте