«Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram-аккаунте видео, где играет с младшим сыном Арсением. Поклонников не оставили равнодушными трогательные кадры.

Так, спортсмен показал, как лежит вместе с малышом на диване, держа его на животе. Он нежно разговаривает с младенцем и целует его. При этом к общению папы и сына то и дело норовила присоединиться собачка спортсмена по кличке Фифа.

Подписчики умилились такой трогательной картине, сделав комплименты отцовским качествам Плющенко.

«Как мило»; «Такого сладкого только и надо целовать»; «Жене можно детей заводить, хороший папа»; «Ну что за милота», — написали они в комментариях к посту в Instagram.

Также фолловеры поинтересовались вопросом, когда же звездная семья покажет личико Арсения. Пока родители малыша снимают его для соцсетей только со спины.

Ранее Яна Рудковская раскрыла детали дела из-за статьи о психическом расстройстве старшего сына от Плющенко Александра.

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