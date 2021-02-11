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Завершено строительство пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Завершено строительство пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Якиманская набережная Карта всех событий

Строительство пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной завершили в Москве. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, специалисты реконструировали Патриарший мост на участке между Берсеневской и Якиманской набережными, там появились амфитеатры, лестничные сходы и лифты.

— Под самим мостом оборудованы пространства для небольших общественно-культурных центров. Также был благоустроен отрезок Болотной набережной, примыкающий к Патриаршему мосту. Здесь оборудован спуск к воде, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что проект предусматривает расположение в подмостовом пространстве культурно-просветительского и общественного центров. Внутри многофункционального комплекса «ГЭС-2» появятся апартаменты для художников, творческие студии, библиотека, концертный зал, выставочные площади, рестораны и кафе.

Для комфорта и безопасности пешеходов на набережной будут установлены 32 опоры наружного освещения.

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пешеходная зонаМосквастроительство
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