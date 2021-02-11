Блогер Валентин Петухов объяснил, зачем «выкупил» все места в самолете

Фото: instagram/wylsacom

Блогер Валентин Петухов выкупил все места в самолете, летевшем рейсом Москва — Сочи. Таким образом молодой человек отправился вместе со своей командой на корпоратив, сообщает «Москва 24».

Обратно он возвращался в экономклассе, чтобы почувствовать контраст. Фотографию в пустом салоне воздушного судна Валентин Петухов выложил в Instagram.

— Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой, — подписал он свой пост.

В свою очередь, подписчики начали бурно комментировать это фото. Кто-то назвал это «дешевыми понтами», а кто-то посчитал, что «красиво жить не запретишь».

Однако блогер пояснил в интервью, что он все-таки летел не один, а с командой, состоящей из 19 человек. Так они тестировали новое предложение от авиакомпании.

— В одно лицо — это перебор, но поскольку нужно немножко эпатажа и шевелить народ, мы сначала так подали информацию, как будто я один полетел. Но по факту мы воспользовались услугой, всей командой отправились на корпоратив. Это что-то новое, интересное, а мы очень любим все, что необычно, в первый раз, — объяснил Валентин Петухов.

Уточняется, что в распоряжении 19 пассажиров было 100 мест, которые включали в себя эконом- и бизнес-класс. Экипаж самолета летел полным составом.

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