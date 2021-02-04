Опиум для народа. TikTok: творческий ресурс или опасное развлечение, разрушающее разум

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Социальная сеть TikTok стала одним из источников распространения призывов россиян к массовым беспорядкам, говорится во вчерашнем заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике. О TikTok в России всерьез заговорили в 2019 году, когда он вошел в десятку самых популярных бесплатных приложений для телефонов. Основная аудитория — дети школьного возраста. Что нас настораживает в этом новом островке виртуальной реальности?

Готовясь взойти на Парнас под названием TikTok первый раз в жизни, нужно приготовиться к непривычному опыту — как если бы вам предстояло окунуться в прорубь. Вашему взору предстанет бесконечная вереница лаконичных — по несколько секунд — короткометражек. Персонажи этих мини-фильмов разыгрывают сценки, исполняют танцевальные па, артикулируют под фонограмму, а то и совершают совсем бессмысленные действия: поджигают упаковку спичек или сбривают себе брови. А дальше что? А ничего. Это и есть TikTok. Добро пожаловать в дивный новый мир.

Танцуют все!

Первая реакция, которую вызывает это народное творчество, — отторжение. Все-таки мы надеялись, что наших детей привлекает что-то более одухотворенное и развивающее. Тем более раздражает колоссальное количество просмотров и лайков. В TikTok оно измеряется сотнями тысяч — у блогеров средней руки. А у топовых — миллионами. Однако постепенно это мельтешение затягивает: хочется поглядеть, на что еще способен коллективный подростковый разум? Или коллективный недоразум...

Содержимое TikTok можно назвать нелепым, странным, но никак не однообразным. К тому же создатели сервиса знают толк в привлечении аудитории: контент зрителю подсовывается не по убыванию интересов, а наоборот: чем дольше смотришь, тем тоньше лента подстраивается под твой вкус. Здесь царит демократичный принцип отбора: ролик может попасть в рекомендуемые — независимо от популярности его автора. У восьмиклассницы Даши из Кувшинова и у Ольги Бузовой тут шансы равны.

Зона комфорта

Судя по опросам ВЦИОМа, мы стремительно вовлекаемся в цифровую жизнь. И пандемия этому изрядно помогла. За первую неделю «изолированного» апреля ежедневно в онлайн выходил 71 процент россиян — на два процента больше, чем всего двумя месяцами ранее. Люди общаются, развлекаются, учатся, ходят по магазинам, не вставая с дивана. Сегодня многострадальная репутация «этих ваших интернетов» продолжает исправляться. Еще недавно в большой моде были дискуссии о губительном воздействии виртуальной реальности на юношество, мол, из-за компьютера дети одичали, разучились дружить. Однако сегодня эти разговоры затихают. Все чаще говорят о пользе виртуальной жизни.

— Еще в 2005 году социолог Владимир Плешаков сформулировал понятие киберсоциализации, — говорит Артем Шилин, старший преподаватель кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью МГППУ. — У этого явления есть большое преимущество. Раньше, для того чтобы подросток чем-то заинтересовался, нашел дело по душе, необходимо было удачное стечение обстоятельств: чуткие родители и педагоги, «хорошие и верные товарищи», возможность посещать секции и кружки. Сегодня процесс социализации юного человека может происходить независимо от качества офлайновой среды. В сети легче найти круг общения по интересам, если он не складывается в физическом окружении.

Фото: Instagram / danyda_milokhin

Успех юных звезд в TikTok красноречиво доказывает правоту ученых: сервис работает как социальный турболифт для всех — и для ребят из бедных семей, из глубокой провинции. Судьба обаятельного топ-блогера Дани Милохина, выросшего в оренбургском детском доме и получившего приз «Открытие года — 2020» от журнала GQ, недавно нашумела на всю страну. Мама бросила их с братом во младенчестве на попечение государства, и Даня дожил до 18 лет, не зная даже имен своих родителей. Теперь вот — другое: мама у ставшего известным сына нашлась...

Как ни странно, о целительном действии TikTok говорят и священнослужители:

— Я посмотрел документальные фильмы о блогерах TikTok, посмотрел профили, поговорил с создателями «TikTok-домов». Негатив прежде всего связан с тем, что мы не понимаем этого вида деятельности. Нам кажется, что дети какие-то странные. А может, это мы, взрослые, уже старые? Хотя по зрелом размышлении надо бы радоваться, что появилась молодая поросль, которая живет своими, новыми смыслами, не подстраиваясь под взрослых. Но, как показывают события последних недель, контролировать детский энтузиазм все-таки необходимо, — отмечает отец Макарий, помощник председателя Издательского совета Русской православной церкви.

И это правда: Роспотребнадзор намедни сделал «вливание» руководителям TikTok за не удаленные ролики с призывами к агрессии. Впрочем, об этом чуть позже.

Миллионеры из трущоб

Этот детский «дом творчества» вызывал бы меньше возражений, если бы его «элита» была одарена более разнообразно. Если бы, например, один ребенок интегральные уравнения решал, другой — пел. Третий — клеил самолеты из картона. Кумиры TikTok одарены довольно однотипно: в основном они просто хорошо выглядят и танцуют. Иногда поют. Этот ресурс, в отличие от более «старых» соцсетей, до сих пор не монетизирует контент. Здесь ребята зарабатывают только на рекламе. При этом их доходы сопоставимы с зарплатами топ-менеджеров.

Вот рейтинг «самых состоятельных TikTokблогеров» из журнала «Форбс». Валя Карнавал, 18-летняя девочка из села под Ростовом, образование 9 классов, за год сервис принес ей более 3 миллионов рублей. Дина Саева — дочь эмигрантов из Таджикистана. Годовой заработок — почти 5 миллионов. В России она — лидер по числу подписчиков (более 17 миллионов). Училась в финансово-юридическом колледже, но там, конечно, было скучно... Рахим Абрамов, хип-хоп-исполнитель. В техникум юношу не приняли, зато в TikTok за год он заработал более 10 млн рублей. Исключение в этом пантеоне Митрофанушек составляет 23-летний Алексей Савко, абсолютный чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу с ростом 136 сантиметров. Алексей — профессиональный актер, работать по диплому у него не получилось из-за нестандартной внешности, и тогда юноша покорил TikTok, заработав 5 млн рублей.

Фото: instagram.com/senoritasaeva

Недавно крупнейший в России сайт частных объявлений подсчитал: чтобы стать профессиональным тиктокером, нужно потратить на оборудование от 14 до 17 тысяч рублей. И, конечно, уметь им пользоваться. Это же целая новая профессия! Волей-неволей засомневаешься в идее традиционного образования. Может, и правда больше не нужны все эти замшелые вузы и техникумы? Наши эксперты убеждены: ситуация в TikTok в гипертрофированном виде отражает глобальные процессы:

— Последние двадцать лет мир меняется слишком быстро, и системы образования за ним очевидно не успевают, — говорит психолог Ирина Петрова. — И не только системы образования, — мы, люди, тоже не успеваем. Постоянно появляются новые способы действовать, которые неожиданно становятся настолько привлекательными, что за них готовы платить деньги.

Мы непрерывно учимся новому и понимаем, что выученное двадцать лет назад становится бесполезным. Однако как бы ни отставала система образования, эксперт полагает, что некоторый консерватизм необходим. Именно «несовременное преподавание» дает возможность установить и сохранить связи между поколениями, создать поле единых ценностей, базу для общения. События последних недель показали: такая база неокрепшим детским мозгам совершено необходима: не все кумиры этой соцсети поют и танцуют. Некоторые громят машины ФСБ, как блогер Константин Лакеев (более 800 тысяч подписчиков). Юношу задержали, а Роскомнадзор вызвал представителей самых популярных социальных сетей, чтобы разъяснить им ответственность за подстрекательство к массовым несанкционированным акциям.

Добро пожаловать во взрослую жизнь

Пока мы беспокоимся за психику детей в TikTok, он взрослеет на глазах. Забавные видео снимают мамы, папы, бабушки и дедушки. Правнук выложил песню прабабушки к ее 110-летию! По интернету уже вовсю гуляют рекомендации, как продвинуть в этой соцсети серьезный контент — врачам, юристам, психологам. Вспоминая судьбу многих интернет-площадок, можно предположить, что и этот виртуальный остров «территорией детства» пробудет недолго. Но дело не только во взрослении...

— Это естественное свойство нашего мозга — стремиться к удовольствию, — говорит психолог Анастасия Пономаренко. — Бесконечно умножая удовольствие, мы увеличиваем и потребность в нем. Сегодня нас завораживают непритязательные пляски под фонограмму, а завтра душа потребует более утонченных зрелищ. «TikTok-дома», устроенные по принципу пионерлагеря, где дети живут и совместно придумывают новые сюжеты под присмотром продюсеров — не только способ заработать деньги на рекламе, но и реакция на «усложнение» спроса.

Как дальше будут эволюционировать потребности аудитории? Сказать трудно. Очевидно, появятся новые платформы, на которых поселятся новые «лидеры мнений». А миллионеры недоросли отправятся получать нормальные профессии. Кто теперь помнит кумира ютьюба 2000-х Рому Желудя? Парень вел самые модные вечеринки с Максимом Галкиным и Лерой Кудрявцевой, но увлекся наркотиками — и пропал. Теперь снова явился в соцсетях, пытаясь восстановить былое величие, но молодежь ему уже не очаровать. Возраст не тот. А взрослой аудитории нужно что-то более основательное, чем личное обаяние.

Стремительно деградируем

— 25 лет назад ученые заговорили о поколении «клипового мышления», — рассказывает социолог Артем Шилин. — О том, что молодые люди воспринимают реальность не целостно, а в виде «нарезки» из эпизодов и фрагментов текстов, как в видеоклипе. Сейчас им уже по 35–40 лет. Те, кто хотел избавиться от «клипового восприятия», сделали это, научившись осваивать массивы связной информации.

Но большинство все-таки не научились. С 2013 года исследования интеллекта по всему миру фиксируют снижение показателей умственных способностей у людей. Несколько лет назад, у нового поколения детей, обнаружили феномен «флеш-мышления», которое еще быстрее клипового: эпизоды сжимаются до картинок, сменяясь еще более стремительно. Но почему нельзя укреплять ум, разучивая песни и пляски в TikTok? Или осваивая применение кольцевой лампы при съемках видеороликов?

— У нас языковое сознание, — рассказывает психолог Анастасия Пономаренко. — Чтобы контактировать с миром, мы пользуемся сложной иерархией знаков — языком. Другие системы коммуникации проще, если пользоваться только ими, мозг деградирует.

Похожую мысль высказывает нейробиолог Николай Кукушкин в книге «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум»: даже если язык — не врожденная «программа» нашего мозга-винчестера, а он сам ее создал, то это не случайно. Для осмысления мира речевое мышление — самая удобная «технология», как иерархическая, фрактальная структура, очень похожая на такую же сложную структуру человеческого мозга.

Напрашивается парадоксальный вывод: мы упиваемся техническим прогрессом и его возможностями, но при этом готовы пренебречь уже готовой технологией, живущей у нас в голове тысячи лет, просто потому что она всем надоела. Опасная тенденция, не правда ли?

РЕПЛИКА

Раньше мы играли во дворе.Теперь — в соцсетях

Елена Кандыбина, детский и семейный психолог:

— Почему этот упорядоченный хаос под названием TikTok так гипнотизирует наш мозг? У него есть две привлекательные стороны.

Во-первых, это игра и веселье. По сути, дворовые игры, об исчезновении которых печалятся психологи, никуда не делись. Они трансформируются и переходят в интернет. И TikTok в частности — очень удачная виртуальная копия двора, поскольку включает еще и двигательную активность. Так же, как наше взрослое живое общение все чаще заменяется разговорами в вотсапе, так и дети изобретают новые виды игры — в TikTok. Во-вторых, привлекательность видеоклипов обеспечивается их гораздо большей простотой восприятия с точки зрения физиологии.

Чтение текста — относительно недавнее «приобретение» человечества, требующее от мозга гораздо большего напряжения и развития, чем другие формы восприятия. Читать надо специально учиться. Многие взрослые люди знают это по себе: если долго не читать, то потом трудно возобновить этот навык.

Фото: Pexels / Caio

Не то чтобы мы забываем буквы, но читать длинные тексты, состоящие из распространенных предложений, становится трудно. Так многие вполне образованные взрослые говорят, что сложно читать детям книги своего детства — предложения слишком длинные, много описаний и мало действия.

В какой-то степени можно говорить о ухудшении навыка чтения как привычки осмыслять текст. В отличие от чтения, смотреть, слушать и говорить — это гораздо более физиологично. Родившийся ребенок учится смотреть, слушать и говорить естественно, без специального обучения. Просто находясь в среде, где что-то происходит. Восприятие видеоконтента гораздо комфортнее для мозга, а значит, будет доставлять больше удовольствия.

ИСТОРИЯ

Сервис TikTok — родом из Китая. Он появился на свет в 2018 году в результате слияния двух популярных приложений — сервиса с короткими видео на вольные темы Douyin и Musical.ly, который был создан для любителей записывать видео с открыванием рта под фонограмму. Первое прославилось в Китае, второе — на Западе. Основатель Douyin, китайский предприниматель Чжан Имин, решил приукрасить свое приложение, чтобы вывести его на международный рынок, и прикупил сервис Musical.ly. По неофициальным данным, сделка обошлась в миллиард долларов. У приложения до сих пор две версии: общемировая TikTok и китайская Douyin.

СПРАВКА

В мае 2019 года месячная аудитория TikTok в России составляла 8 млн человек, среди которых 40 процентов были дети и подростки до 18 лет. К январю 2020 года насчитали уже 18 млн активных пользователей, детская аудитория возросла до 43 процентов. Зато в октябре представители соцсети удивили новыми данными: 22,7 млн пользователей, 65 процентов — с доходами средними и выше среднего. Граждане до 18 лет составили всего 17 процентов аудитории.

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