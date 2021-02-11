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Дом по программе реновации в Конькове облицуют кирпичом трех оттенков
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Дом по программе реновации в Конькове облицуют кирпичом трех оттенков

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, улица Введенского, 5к1 Карта всех событий

Стартовый дом по программе реновации в Конькове облицуют кирпичом белого, красного и коричневого цвета. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Стартовая площадка программы реновации в Конькове находится по адресу улица Введенского, владение 5. Этот объект отвечает всем требованиям, которые город предъявляет к проектам реновации, — пояснил Кузнецов.

Он также отметил, что дом будет состоять из двух корпусов, которые образуют закрытый двор без машин. Таким образом, у жителей появится общественное пространство.

Дом по программе реновации в Конькове облицуют кирпичом трех оттенковФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Разница в этажности и цветовом решении при сохранении общего стиля делает комплекс интересным в плане архитектуры и комфортным для будущих жителей, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Площадь дома составит около 44 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс представляет собой шестисекционный дом высотой 1, 7, 13 и 17 этажей, также предусмотрен подземный паркинг, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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