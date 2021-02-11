Четырнадцать схем инженерного обеспечения кварталов реновации утвердили в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице утвердили 14 комплексных схем инженерного обеспечения кварталов по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 11 февраля.

— Для кварталов реновации в рамках обновления инженерной инфраструктуры будут применяться комплексные схемы инженерного обеспечения (КСИО), содержащие данные о текущем и прогнозном расположении сетей и объектов энергоснабжения, а также возможные нагрузки на них, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что в кварталах реновации проведут мероприятия по модернизации уже существующих инженерных сетей, которые были проложены в прошлом столетии. Это необходимо из-за возросшей нагрузки в связи со строительством новых объектов по реновации.

Сергей Левкин уточнил, что схемы в рамках программы уже были утверждены для районов Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Люблино, Свиблово и других.

По словам главы департамента, с помощью схем специалисты смогут подключить к инженерным сетям как весь квартал в целом, так и каждый дом по отдельности.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. В ее рамках будет расселено 5175 домов.

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