Психолог дала советы родителям, как справиться с непослушными детьми

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Большинство родителей «воюют» со своими детьми, чтобы они нормально кушали, убирали свои игрушки на места и вовремя делали уроки. Бывает, что уговоры не приносят результата, поэтому приходится постоянно кричать. Психолог Наталья Наумова поделилась советом, как заставить ребенка слушаться. Об этом сообщает ФАН.

По мнению специалиста, детям необходимо получать от взрослых яркую эмоциональную реакцию. Чтобы добиться этого, они стремятся вызывать у пап и мам реакцию любым способом.

— Идеально, если родители его эмоционально похвалят. Тогда ребенок будет стараться угодить взрослым, сделать то, что им нравится для того, чтобы его похвалили и он получил эмоциональную реакцию, — отметила Наталья Наумова.

Однако если похвалу получить сложно, то в этом случае дети начнут действовать от обратного, то есть вести себя как можно хуже. Когда родители будут кричать и даже наказывать его, ребенок получит яркую эмоциональную реакцию, даже если она отрицательная. По словам психолога, так дети остаются подсознательно удовлетворены, хотя осознанно они не довольны ситуацией и хотят, чтобы их любили.

— Получается дисбаланс: с одной стороны, ребенку нужна яркая реакция, но, с другой стороны, он может получить только отрицательную. Родители обычно хвалят устало, а ругают по-честному, искренне и от души, — добавила Наталья Наумова.

Поэтому психолог предлагает папам и мама полностью поменять концепцию. По ее словам, это будет нелегкая работа над собой, но те, кто сумел перестроиться, увидят качественные изменения в поведении сына или дочери.

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