Новый дом по программе реновации построят в Останкинском районе

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годовикова 10 москва Карта всех событий

Строительство еще одного дома по программе реновации жилья началось в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, новостройка появится по адресу улица Годовикова, дом 10. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

На данный момент на объекте ведутся работы подготовительного периода, обустраивается бытовой городок и прокладываются временные дороги. В новостройке будут расположены 222 квартиры, пять из которых оборудуют для маломобильного населения. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику, передает Интерфакс.

Фасады здания будут облицованы керамогранитными плитами, на них установят короба под кондиционеры. В вестибюле новостройки появятся колясочная, комната консьержа, кладовая и зона почтовых ящиков.

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