Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности по поручению губернатора Андрея Воробьева. В ближайшие дни на территории региона ожидается сильнейший снегопад. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели, что принесет рекордное количество осадков, а высота снежного покрова увеличится до 25–40 сантиметров. Уточняется, что снегопад будет сопровождаться сильным порывистым ветров. На дорогах значительно ухудшится видимость, поэтому водителей просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Лучше избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

При этом владельцам авто советуют до конца недели отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — быть осторожными при переходе проезжей части и железнодорожных путей.

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