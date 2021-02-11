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Эксперт по этикету объяснила, как отказаться от подарка нелюбимого человека
Кадр из фильма «Подарок»

Эксперт по этикету объяснила, как отказаться от подарка нелюбимого человека

Анастасия Колоскова

Общество

Специалист по этикету, историк Элеонора Басманова дала совет не принимать дорогостоящие подарки на День святого Валентина от нелюбимого человека.

По ее словам, принятый с благодарностью букет цветов ничем не обяжет, чего нельзя сказать о дорогих презентах, к которым относятся, например, ювелирные украшения. В таком случае, утверждает эксперт, от подарка следует отказаться, объяснив, почему не можете его принять.

Басманова уточнила, что правильным будет отказаться от подарка сразу при личной встрече. В случае, если презент доставит курьер, но следует отправить его отправителю, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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