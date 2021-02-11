Число сделок с ипотекой на новостройки в Москве выросло на четверть за год
В столице количество сделок с новостройками с привлечением кредитов выросло в 2020 году на четверть по сравнению с показателями 2019 года. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Росреестра по Москве.
В минувшем году зарегистрировали 53 416 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Почти половину всех сделок в 2020 году оформили с ипотекой.
По словам руководителя ведомства Марии Макаровой, в четвертом квартале 2020 год Росреестр по Москве зарегистрировал максимальные объемы договоров долевого участия (ДДУ) с использованием кредитов — около семи тысяч сделок ежемесячно.
Она отметила, что рекордный показатель по их числу был отмечен в октябре — в преддверии отмены программы льготного кредитования жилья в новостройках.
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